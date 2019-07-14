https://news.day.az/world/1137841.html В Турцию доставлена седьмая партия компонентов С-400
В Турцию доставлена седьмая партия компонентов С-400
Министерство обороны Турции подтвердило прибытие в страну шестого и седьмого самолетов с элементами российского зенитно-ракетного комплекса С-400, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Доставка элементов С-400 продолжается в запланированном режиме. В рамках процесса приземлился седьмой самолет на авиабазе Мюртед", - говорится в сообщении минобороны Турции. Ранее минобороны также сообщило о прибытии шестого самолета.
Военное ведомство Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре