https://news.day.az/world/1137856.html Дожди нарушили работу аэропорта в Болгарии
Дожди нарушили работу аэропорта в Болгарии
Аэропорт города Бургас в Болгарии был частично блокирован из-за проливных дождей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщил в воскресенье телеканал NOVA, отменено или задержано множество рейсов, в том числе полеты в РФ, семь самолетов были отправлены на запасной аэродром в Варну.
Как сообщает Национальный институт метеорологии и гидрологии, на воскресенье в 18 областях Болгарии объявлен оранжевый уровень опасности из-за проливных дождей, еще в 8 регионах уровень опасности желтый.
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