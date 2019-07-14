Аэропорт города Бургас в Болгарии был частично блокирован из-за проливных дождей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в воскресенье телеканал NOVA, отменено или задержано множество рейсов, в том числе полеты в РФ, семь самолетов были отправлены на запасной аэродром в Варну.

Как сообщает Национальный институт метеорологии и гидрологии, на воскресенье в 18 областях Болгарии объявлен оранжевый уровень опасности из-за проливных дождей, еще в 8 регионах уровень опасности желтый.

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