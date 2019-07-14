https://news.day.az/world/1137859.html В Индонезии перевернулась лодка с 15 пассажирами на борту
В Индонезии перевернулась лодка с 15 пассажирами на борту
Лодка с 15 людьми на борту перевернулась в провинции Западное Папуа в Индонезии, спасатели извлекли тела двух погибших и ведут поиски 11 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя спасательной операции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Лодка покинула портовый город Соронг в пятницу с 15 людьми на борту. "Лодка перевернулась после того, как на неё обрушились волны", - сообщил представитель национального центра по поисково-спасательным операциям Юсуф Латиф.
Латиф добавил, что двух пассажиров удалось спасти.
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