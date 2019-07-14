Усиленные меры безопасности вызваны были и желанием представителей движения "желтых жилетов", в последнее время ослабивших активность, устроить очередную акцию. Ещё в преддверии парада в одной из зон, предусмотренных для зрителей, произошла потасовка с полицией. По информации французских СМИ сотрудники правоохранительных органов задержали трёх ключевых представителей движения, в числе которых идеолог "желтых жилетов" Эрик Друэ.