Работы должны быть написаны на английском или арабском языках именно по случаю этого события. При этом объем рассказа не должен превышать одной тысячи слов, а стихотворение содержать не больше 20 строк.

Проживающие в Эмиратах люди могут прислать свои работы на почтовый ящик в Дубае, который имеет такой же номер, как и дата первого полета эмиратского космонавта - 250919. Участники из других стран мира также имеют возможность принять участие в этом конкурсе, направив свои работы на почтовый ящик competitions@mbrsc.ae. Отбор лучших работ вначале проведут сотрудники почты ОАЭ, а затем они будут направлены в космический центр для окончательного определения победителей, чьи творения полетят в космос вместе с первым эмиратским астронавтом.

Центр имени Мухаммеда бен Рашида ранее сообщил, что первый космонавт ОАЭ, которым будет Хаззаа аль-Мансури, пробудет на орбите восемь дней. На сайте госкорпорации "Роскосмос" говорится, что старт планируется с Байконура 25 сентября. Компанию в полете на "Союзе МС-15", как в свою очередь отмечается на сайте НАСА, первому эмиратскому космонавту составят российский космонавт Олег Скрипочка и американский астронавт Джессика Меир.