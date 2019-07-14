В воскресенье, 14 июля, на острове Ломбок в Индонезии потерпел крушение вертолет Bell 206, перевозивший иностранных туристов. Очевидцы публикуют видео с места падения воздушного судна компании Carpediem Air, выполнявшей полеты под брендом Fly Bali, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщает издание The Jakarta Post, вертолет упал после того, как на высоте около 500 метров у него отказал двигатель.

В результате инцидента пострадали четыре человека - пилот-индонезиец и граждане Германии, Великобритании и Чили.

Все травмированные доставлены в больницу, на месте ЧП работают специалисты, которым предстоит определить причины падения вертолета.

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