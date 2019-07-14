В Париже после парада в честь Дня взятия Бастилии начались погромы и столкновения недовольных граждан с полицией, которые продолжаются до сих пор. Участники протестной акции бросают дымовые шашки, жгут урны и мусор, из-за чего на месте стычек стоит едкий дым, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Так, после нескольких возгораний едким черным дымом заволокло одну из главных улиц французской столицы - Елисейские поля. Там протестующие подожгли несколько урн, а также большой мусорный контейнер, который они вытащили прямо на проезжую часть. На место срочно прибыла пожарная команда, которая потушила возгорание за несколько минут.

Полицейские разгоняют митингующих с помощью резиновых дубинок и слезоточивого газа. То и дело раздаются хлопки шумовых гранат и разрывы петард, а также звуки взрывающихся баллонов со слезоточивым газом.

Хулиганы сваливают на проезжую часть металлические ограждения, устраивая баррикады в разных местах. Их пытаются разобрать городские службы, однако баррикады возникают снова и снова, передает РИА Новости.

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