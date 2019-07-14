https://news.day.az/world/1137886.html В Париже задержан лидер «желтых жилетов»
В Париже задержан лидер «желтых жилетов»
Одного из лидеров движения "желтых жилетов" Эрика Друэ поймали и задержали в Париже во время очередного протеста. Его взяли под стражу в эфире LCI.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным СМИ, протестующие атаковали сотрудников правоохранительных органов. Они бросали в них камни и бутылки. Полиция в ответ распространяла по улицам, где были протесты, слезоточивый газ.
В какой-то момент полицейские задержали Друэ.
Ранее сообщалось, что мигранты захватили Пантеон в Париже.
В этом году во Франции прошли многочисленные акции протестов движения "Желтые жилеты", протестовавшего против повышения цен на бензин.
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