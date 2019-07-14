НАТО должно одобрить закупку Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400, поскольку альянс окажется выгодополучателем от этой сделки.

Об этом в эфире телеканала Haberturk заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, приобретение ЗРК С-400 сильно повлияет на НАТО, и оно должно быть счастливо от этого. "Если у НАТO есть 3-5 самых сильных стран-членов, то одна из них - Турция. А в нашем регионе Турция и вовсе самая мощная опора НАТО", - подчеркнул глава государства.

Турецкий лидер отметил, что если Анкара станет сильнее после закупки российских систем, то сильнее станет и альянс. Эрдоган напомнил, что Турция - "одна из двух-трех стран", которые своевременно платят требуемые взносы.

Ранее глава государства заявил, что сделка между Турцией и Россией по поставкам С-400 является самым важным соглашением для Анкары. "Покупая С-400, Турция не готовится к войне. Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране", - заметил он.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 "Триумф" выступают Китай и Индия.

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