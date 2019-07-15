Власти США могут предоставить в срок от двух до четырех недель американским поставщикам лицензии, которые позволят им продолжать продавать свою продукцию китайской корпорации Huawei. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя одной из американских фирм, торгующих полупроводниками.

Он посетил состоявшуюся 11 июля в Вашингтоне конференцию Минфина США. На ней официальное лицо сообщило представителю фирмы о данных сроках. При этом чиновник не уточнил, на основе каких критериев будут выдаваться лицензии. Однако представитель фирмы по итогам общения с чиновником выразил Reuters уверенность в том, что в первое время решения о предоставлении лицензий будут приниматься отдельно в каждом случае, так как ведомство планирует сформировать более обстоятельное мнение по данному вопросу.

Представитель Huawei в свою очередь заявил Reuters, что компания "должна полностью быть выведена из черного списка, а не довольствоваться временными лицензиями для американских поставщиков". По его словам, "виновность Huawei в каких-либо правонарушениях не удалось установить, [компания] не представляет никакой угрозы кибербезопасности, поэтому ограничения необоснованны".

Несколько недель назад американские власти заявили, что готовы разрешить американским поставщикам продавать технологии при условии отсутствия угроз для национальной безопасности, однако добавили, что не исключают Huawei из черного списка и подобное разрешение будет носить временный характер. По данным агентства Reuters, американские фирмы, занимающиеся продажей полупроводников, выступили за разрешение поставлять китайской корпорации и ее дочерним компаниям по всему миру новое оборудование американского производства.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!