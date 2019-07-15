Крупный пожар произошел в воскресенье в Ереване, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

По сообщению МЧС Армении, 14-го июля в 20:24 в службу "911" поступил сигнал о том, что близ мемориального комплекса "Цицернакаберд" горит травяное покрытие.

Пожару была присвоена степень сложности "Бис 1". По вызову на место выехали шесть боевых расчетов, группа реагирования и оперативная группа Национального центра кризисного управления.

"В 21:23 по вызову "Бис 2" к месту возгорания были направлены еще два боевых расчета и отряд Центра по проведению специальных спасательных работ", - отмечается в сообщении.

Крупный пожар полыхал более трех часов.

В работах по тушению пожара участвовали 59 спасателей.

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