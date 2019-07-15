https://news.day.az/world/1138016.html Впечатляющий водяной смерч проносится над Азовским морем - ВИДЕО
Впечатляющий водяной смерч проносится над Азовским морем - ВИДЕО
Водяной смерч увидели жители станицы Должанской Ейского района. Вихрь образовался над Азовским морем днем 13 июля, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Очевидцы сняли водяную воронку на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как высокий водяной столб, похожий на танцующий извивающийся хлыст, взмывает в небо.
Несмотря на то, что смерчи слабее обычных торнадо, они все равно представляют опасность для лодок и кораблей. К счастью, никто не пострадал.
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