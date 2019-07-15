Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Папу-Новой Гвинее на осрове Новая Британия. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 8.21 по времени UTC. Эпицентр располагался в 29 километрах к северу от города Кандриан и в 83 километрах к юго-западу от города Кимбе. Очаг залегал на глубине 60 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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