https://news.day.az/world/1138029.html В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение
В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Папу-Новой Гвинее на осрове Новая Британия. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксированы в 8.21 по времени UTC. Эпицентр располагался в 29 километрах к северу от города Кандриан и в 83 километрах к юго-западу от города Кимбе. Очаг залегал на глубине 60 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре