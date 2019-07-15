Несколько индийских любителей запечатлеться на фоне местных достопримечательностей пережили волнительные моменты, когда устроили фотосессию у подножия водопада Рахатгарх, в районе Сагара (штат Мадхья-Прадеш, Индия).

Десятки людей, столпившихся на возвышенности, стали свидетелями зрелищного природного явления. Несколько человек, находящихся у подножия водопада, вынуждены были спасаться бегством от обрушившихся вниз потоков воды, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По данным местных СМИ, река Бина, которая питает водопад, вышла из берегов после сезона муссонных дождей.

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