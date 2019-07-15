https://news.day.az/world/1138140.html Взрыв в Афганистане, есть погибшие
Взрыв в Афганистане, есть погибшие
Девять человек погибли и еще 18 пострадали при подрыве автомобиля на самодельном взрывном устройстве в провинции Кандагар на юге Афганистана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал TOLO News.
По словам губернатора провинции Хайатуллы Хайата, взрыв произошел в районе Хакрез в 14.00 по кабульскому времени.
Других подробностей на данный момент не приводится.
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