Девять человек погибли и еще 18 пострадали при подрыве автомобиля на самодельном взрывном устройстве в провинции Кандагар на юге Афганистана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал TOLO News.

По словам губернатора провинции Хайатуллы Хайата, взрыв произошел в районе Хакрез в 14.00 по кабульскому времени.

Других подробностей на данный момент не приводится.

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