Эван Уилсон, совершающий 12 февраля путешествие по заболоченной территории природного комплекса Эверглейдс (штат Южная Флорида, США), стал свидетелем трапезы крокодила, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Фотограф запечатлел, как огромный крокодил расправлялся с бирманским питоном, на свою беду выбравшим себе добычу не по зубам.

"Бирманский питон является инвазивным видом в Южной Флориде и представляет опасность для окружающей среды в Эверглейдс.

Эти змеи были завезены во Флориду в качестве домашних питомцев, но их владельцы вскоре узнали, что рептилии вырастают до 10 метров, поэтому они выпустили их в дикой природе.

Однако местные суперхищники, такие как крокодилы не согласны сдавать своих позиций!" - написал Эван Уилсон в комментариях к видеоролику, опубликованному 10 июля в Youtube.

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