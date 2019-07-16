https://news.day.az/world/1138248.html Взрыв газа в жилом доме в Калифорнии, много пострадавших
Взрыв газа в жилом доме в Калифорнии, много пострадавших
Один человек погиб и еще 15 пострадали в результате взрыва газа в жилом доме на западе Калифорнии в США. Такие данные сообщил телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Погибший - сотрудник газовой компании, которая проводила ремонтные работы в доме, передает телеканал "Россия 24".
Полиция ограничила движение в районе места происшествия и эвакуировала жильцов соседних домов.
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