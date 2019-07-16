Минобороны Турции сообщило во вторник о прибытии десятого самолета с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Доставка элементов С-400 продолжается в запланированном режиме. В рамках этого процесса приземлился десятый самолет на авиабазе Мюртед", - говорится в пресс-релизе.

Сколько всего самолетов потребуется для переброски имущества из состава С-400, не уточняется.

Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.

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