По меньшей мере два человека погибли и свыше 40, предположительно, оказались блокированы под завалами обрушившегося 4-этажного жилого дома на юге индийского Мумбаи (штат Махараштра). Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник телеканал NDTV.

Согласно его данным, инцидент произошел примерно в 11.40 утра в районе Донгри. Причина аварии пока не называется. На месте работают полиция и экстренные службы, к настоящему времени подтверждена информация о том, что пять человек удалось спасти.

Опрошенные телеканалом очевидцы указывают на солидный возраст обрушившегося дома - по их словам, зданию было "от 90 до 100 лет".

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