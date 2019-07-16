В Ашхабаде во вторник в четырехэтажном жилом доме приблизительно в 7.20 произошел взрыв бытового газа. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает туркменский новостной сайт Ориент.

Как сообщил корреспонденту сайта представитель Главного управления гражданской обороны и спасательных работ Министерства обороны Туркменистана, жертв нет. На данный момент известно, что семерых пострадавших направили в соответствующие медучреждения. Двое из них получили ожоги, а пятеро - ушибы и травмы различной степени тяжести.

В настоящее время городские власти и соответствующие службы проводят работы по оказанию необходимой помощи пострадавшим и ликвидации последствий взрыва бытового газа.

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