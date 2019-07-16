После флешмоба с открыванием бутылки ногой весь мир неожиданно захотел уйти на пенсию. Звезды и простые пользователи соцсетей начали массово состаривать себя с помощью приложения для смартфона.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, одним из первых его испробовал Гарик Харламов, заодно показав, как состарятся его коллеги по сцене Тимур Батрудинов и Вадим Галыгин. Не испугались седины Кристина Асмус, Настасья Самбурская.

Также на себе фильтр опробовал Артем Дзюба. Футболист считает, что в старости будет похож на пожилого Муфасу из "Короля Льва". Ну а дальше от возрастного фильтра уже никому не скрыться - сами пользователи начали применять его на звездах и популярных персонажах.

В итоге появились постаревший Джон Сноу, а также Месси, Овечкин, Роналдо и Коннор Макгрегор.

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