Жители Новороссийска стали свидетелями настоящего побега. Бездомный пес заметил собаку, привязанную к забору, и решил освободить, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сначала "спаситель" пытался отвязать поводок, а потом просто перегрыз его. При этом сам узник на эти действия никак не реагировал и даже после освобождения не спешил следовать за новым другом.

Впрочем, жизнь на свободе оказалась недолгой: всего через несколько метров очевидцы остановили беглецов и вернули одного из них хозяевам.

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