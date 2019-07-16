https://news.day.az/world/1138430.html Бездомный пес освободил привязанную к забору собаку - ВИДЕО
Бездомный пес освободил привязанную к забору собаку - ВИДЕО
Жители Новороссийска стали свидетелями настоящего побега. Бездомный пес заметил собаку, привязанную к забору, и решил освободить, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Сначала "спаситель" пытался отвязать поводок, а потом просто перегрыз его. При этом сам узник на эти действия никак не реагировал и даже после освобождения не спешил следовать за новым другом.
Впрочем, жизнь на свободе оказалась недолгой: всего через несколько метров очевидцы остановили беглецов и вернули одного из них хозяевам.
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