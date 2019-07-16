В Иванове тигры выбежал на проезжую часть, напугав людей и водителей машин.

В Сети появились видео с тигром, выскочившим на дорогу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По предварительным данным, зверь вырвался из рук дрессировщика.

В пресс-службе УМВД России по Ивановской области сообщили о том, что по факту публикации видео в Сети проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства инцидента.

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