https://news.day.az/world/1138460.html Дональд Трамп прокомментировал обвинения в сотрудничестве с Китаем в адрес Google
Дональд Трамп прокомментировал обвинения в сотрудничестве с Китаем в адрес Google
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ознакомится с обвинениями в адрес компании Google в сотрудничестве с китайским правительством, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Президент процитировал в Twitter сообщение о том, что американский предприниматель Питер Тиль считает, что необходимо провести расследование "предательства" Google за сотрудничество компании с китайским правительством.
"Великий и потрясающий парень, который знает это дело лучше других! Администрация Трампа ознакомится", - написал Трамп.
Ранее Трамп обвинил компании Facebook, Amazon и Google в сговоре с Демократической партией, направленном против него.
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