https://news.day.az/world/1138477.html Появились кадры пожара на нефтяном терминале в иракском порту - ВИДЕО
Появились кадры пожара на нефтяном терминале в иракском порту - ВИДЕО
Во вторник, 16 июля, в провинции Басра на юго-востоке Ирака произошло возгорание портового нефтяного терминала. В сети опубликованы кадры, запечатлевшие инцидент, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как сообщают СМИ, потребовалась эвакуация персонала. Данных о пострадавших пока не пострадало.
Вспыхнувший терминал использовался для перекачки нефтепродуктов на суда.
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