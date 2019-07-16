Во вторник, 16 июля, в провинции Басра на юго-востоке Ирака произошло возгорание портового нефтяного терминала. В сети опубликованы кадры, запечатлевшие инцидент, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщают СМИ, потребовалась эвакуация персонала. Данных о пострадавших пока не пострадало.

Вспыхнувший терминал использовался для перекачки нефтепродуктов на суда.

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