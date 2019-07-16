По меньшей мере 13 человек, включая трех детей, погибли, девять получили ранения в результате ДТП с микроавтобусом в центральной части Ирана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство IRNA.

Инцидент произошел около города Хонсар в провинции Исфахан. Как заявил агентству губернатор города Мансур Камали, у транспортного средства отказала тормозная система, после чего микроавтобус съехал в низину.

На место происшествия немедленно вылетели вертолеты экстренных служб, чтобы доставить раненых в больницы, добавил Камали. Другие обстоятельства инцидента уточняются.

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