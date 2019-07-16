Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Атаки и линчевание со стороны средств массовой информации, объектом которых является сегодня моя семья, заставляют меня сделать необходимый шаг назад - и это поймут все. Мобилизация, необходимая для моей защиты, не позволяет мне спокойно и эффективно выполнять ту миссию, которую доверил мне президент республики и премьер-министр. Поэтому сегодня утром я подал заявление об отставке премьер-министру ", - написал де Рюжи.

Как сообщал на прошлой неделе сайт журналистских расследований Mediapart, де Рюжи во время пребывания на посту спикера Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) тратил государственные средства на роскошные обеды в кругу друзей.

Издание со ссылкой на документы и свидетельства очевидцев пишет, что в 2017-2018 годах в парижском отеле De Lassay - резиденции председателей Нацассамблеи - четой де Рюжи было устроено не менее десяти роскошных приемов. Сообщается, что на этих обедах присутствовало от десяти до 30 гостей, отобранных из дружеского круга де Рюжи. Как показывают фотографии трапез, их участникам предлагались, в частности, вина Mouton-Rotschild 2004 года (500 евро за бутылку) и Château Cheval-Blanc 2001 года (550 евро). Эти напитки хранятся в погребе парламента, их употребление требует специального разрешения, отмечает сайт. Кроме того, на столах были замечены омары.

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