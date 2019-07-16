Полезные ископаемые, такие как нефть, газ и уголь, которые долгое время считались самыми энергоэффективными, становится все сложнее добывать, и поэтому в скором времени выгоднее будет перейти на возобновляемые источники энергии. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Энергетическая эффективность того или иного ресурса измеряется в таком показателе, как энергетическая рентабельность (EROEI). Это соотношение полученной энергии к затраченной на ее добычу. Например, для нефти этот показатель составляет 25 к 1. Это означает, что для добычи 25 баррелей нефти нужно затратить энергию одного барреля. Однако если учитывать переработку, то показатель опустится до 6 к 1.

Такой уровень EROEI уже можно соотнести с энергетическими затратами на добычу солнечной энергии. Согласно исследованию, проведенному в Лидском университете, в 1995-2011 годах средняя энергетическая рентабельность невозобновляемых источников энергии была 23 процента. Однако она будет снижаться в связи с тем, что месторождения с легкодоступной нефтью иссякают, и добыча ресурса становится все сложнее и требует больше энергии.

В результате рост затрат на добычу нефти приводит к снижению показателя EROEI. Нерентабельность, в свою очередь, может привести к дефициту топлива. По прогнозу аналитиков, это произойдет, если показатель опустится ниже 5 к 1. Эксперты призывают в скорейшем времени инвестировать в возобновляемые источники энергии, чтобы не допустить снижение EROEI.

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