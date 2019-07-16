Назначен новый председатель Еврокомиссии
Европарламент после непростого обсуждения согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Полномочия нынешнего руководителя ЕК Жан-Клод Юнкера заканчиваются в конце октября текущего года, следовательно, фон дер Ляйен должна занять это кресло в ноябре.
И всем сразу стало легко. И все вдруг поняли, что именно ее им и не хватало. Когда все кандидаты на пост главы Еврокомиссии уже были отвергнуты, они впервые выбрали себе фрау. Не Меркель. Но близко.
Перед голосованием она заявила, что уйдет с поста министра обороны Германии вне зависимости от того, будет она избрана в качестве председателя Еврокомиссии или нет.
Ранее в Европарламенте раскритиковали номинацию фон дер Ляйен на пост как из-за личной компетенции, так и из-за самой процедуры.
В частности, депутаты критиковали сам процесс выбора кандидата, поскольку лидеры стран отвергли процедуру выдвижения на эту должность представителя от ведущих партий.
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