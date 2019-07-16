Президент США Дональд Трамп и американский госсекретарь Майкл Помпео изучают все возможные варианты санкций против Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ортэгус добавила, что американские власти "дали совершенно ясно понять, какими будут последствия" получения Анкарой С-400.

Она не стала уточнять, какие именно ограничения будут введены против Турции. "Мы заранее не анонсируем такие санкции", - отметила представитель внешнеполитического ведомства. Дипломат призвала журналистов зайти на сайт интернет-поисковика Google, ввести в поле запроса слово CAATSA и прочитать о "12 доступных вариантах [рестрикций] в рамках этого закона".

Отвечая на вопрос, на какой стадии находится рассмотрение возможных вариантов санкций против Анкары, она подчеркнула: "В процессе, как только мы решим сделать объявление [в связи с этим вопросом], я дам вам знать". Ортэгус указала, что Трамп и Помпео "примут решение <...> в соответствии с американским законодательством".

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года, он предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

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