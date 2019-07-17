https://news.day.az/world/1138600.html Пользователи соцсетей сняли на видео восход кровавой Луны - ВИДЕО
Пользователи соцсетей сняли на видео восход кровавой Луны - ВИДЕО
Пользователи соцсетей из разных стран публикуют в соцсети лунное затмение. За этим удивительным явлением природы могли наблюдать жители почти всех стран мира, кроме Северной Америки, где в это время Луна находилась за горизонтом, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Специалисты уточняют, что максимальная фаза затмения наступила в 01:31 по бакинскому времени. Луна окрасилась в кроваво-красный цвет.
Весь процесс продлился 5 часов и 34 минуты.
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