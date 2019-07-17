Улицу в Уэльсе официально признали самой крутой на планете - уклон дороги составляет 37,45 градуса, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Рекорд попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Daily Mail.

Отметим, что предыдущий рекордсмен находился в Новой Зеландии, и не все новозеландцы согласились с решением авторов Книги Гиннесса передать титул самой крутой улицы в мире. По их словам, новый рекорд недействителен, так как при оценке использовалась другая методика измерений.

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