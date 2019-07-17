Добыча нефти в Мексиканском заливе в США остается сниженной почти на 60%, а газа - на 50% из-за урагана "Барри". Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE).

Компании эвакуировали персонал с четверти всех добывающих платформ в заливе (171) и шести установок. Добыча нефти была сокращена на 58%, или более 1 миллиона баррелей в сутки, газа - на 51%, или 1,43 миллиона кубических футов в день.

"Барри" обрушился на берег американского штата Луизиана 13 июля, после чего его мощность стала снижаться, и ураган ослаб до уровня тропической депрессии.

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