США могут ввести ответные меры в отношении стран, которые будут вводить в одностороннем порядке дополнительный налог в отношении компаний, предоставляющих цифровые услуги. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает испанская газета El Mundo.

Речь идет о таких компаниях как Amazon, Apple, Facebook и Google. Ранее стало известно, что офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера начал расследование в отношении решения Франции ввести такой налог.

Как сообщает El Mundo, госдепартамент США разослал в свои дипломатические представительства документ, в котором говорится, что "администрация Трампа не потерпит никакой дискриминации американских компаний". В частности, такое послание было направлено в американское посольство в Испании, которая также рассматривает возможность введения так называемого "налога на Google". В послании диппредставительству, по сведениям издания, поручено предупредить власти страны о возможных ответных мерах.

"Администрация Трампа не будет сидеть сложа руки и не потерпит никакой дискриминации в отношении компаний, штаб-квартиры которых находятся в США", - говорится в тексте.

Газета цитирует напоминание госдепа о том, что страны намерены вести переговоры о новом налоговом режиме в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а, значит, они не должны действовать в одностороннем порядке. При этом о конкретных мерах, которые могут быть применены, в документе американского ведомства не говорится.

"США проанализирует все законные возможности, чтобы ответить любой стране, которая введет налог на цифровые услуги с потенциально дискриминационными последствиями..., в соответствии с соглашениями и международными договорами, включая Всемирной торговой организации, внутренней торговли и налоговым законодательством", - приводит испанское издание документ госдепартамента США, который есть в ее распоряжении.

Вашингтон обвиняет "некоторые правительства, особенно в Европе" в "политизации этого вопроса", поскольку налоги вводятся исключительно в отношении американских компаний, "исключая местные и национальные", приводит El Mundo выдержки из текста, указывая, что американские власти также считают, что налог негативно отразиться на потребителях.

Сообщается, что в госдепартаменте в то же время признают, что "все компании, вне зависимости от страны или экономического сектора, должны платить справедливую часть налогов", и что изменения в цифровой экономике требуют адаптации налоговой системы, однако необходимо заключить международное соглашение.

Ранее и.о. министра экономики Испании Надия Кальвиньо заявила, что "идеально было бы прийти к международному соглашению, если нет - на европейском уровне". "Если не удастся договориться на этих двух уровнях, мы должны будем действовать на национальном уровне", - сказала она.

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