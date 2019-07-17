В Москве из-за устоявшейся непогоды зачастили ливневые дожди. Капризы природы сопровождаются громом и многочисленными молниями, одна из которых ударила в Останкинскую башню, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Кадры инцидента были опубликованы в социальной сети "ВКонтакте". В ролике видно, как на фоне серого пасмурного неба в шпиль башни ударяет молния.

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