Самый большой в мире пассажирский авиалайнер Airbus A380 авиакомпании Emirates попал в зону сильнейшей турбулентности. Инцидент произошел во время рейса из Окленда в Дубай, спустя три часа после вылета, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Лайнер бросало из стороны в сторону в течение получаса, все это время в пассажирском салоне была полная неразбериха. На опубликованных в Сети кадрах, которые сделали некоторые очевидцы, видны последствия "небесной болтанки": всюду перевернутые тележки с едой, разбитые бутылки и посуда в салоне бизнес-класса.

После приземления некоторым членам экипажа и пассажирам потребовалась медицинская помощь.

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