Прокуратура Парижа требует привлечь авиакомпанию Air France к суду в связи с авиакатастрофой над Атлантикой в 2009 году, жертвами которой стали 228 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Прокуратура, в частности, утверждает, что авиакомпания "проявила халатность и неосмотрительность", не предоставив пилотам необходимую информациюо том, как действовать в случаях нарушений работы прибора, позволяющего контролировать скорость самолета. Как говорится в заключении прокуратуры от 12 июля, к которому агентство получило доступ, инциденты подобного рода происходили в течение нескольких месяцев до катастрофы. Как отмечает агентство, решение об открытии судебного разбирательства будут принимать судебные следователи после изучения доводов прокуратуры.

Самолет авиакомпании Air France рейса AF447 из Рио-де-Жанейро в Париж потерпел крушение 1 июня 2009 года. На его борту находились 228 человек, все они погибли. Французское Бюро расследования авиакатастроф (BEA) в мае 2011 года сообщило, что специалистам удалось извлечь все данные бортовых самописцев лайнера, которые около двух лет пролежали на дне океана на глубине 3,9 километра.

Как заявил в июле 2012 года директор BEA Жан-Поль Троадек, оглашавший доклад о причинах катастрофы, крушение рейса произошло из-за непонимания экипажем ситуации и нарушения эксплуатационного режима самолета. По данным Бюро, проблемы во время выполнения рейса из Рио-де-Жанейро начались после того, как кристаллы льда нарушили работу датчиков скорости "Пито". Из-за несоответствия измеренных скоростей автопилот отключился. В этот момент командир корабля отдыхал, управление взял второй пилот, действия которого и привели самолет к сваливанию, из которого воздушное судно так никто и не вывел.

Тогда глава BEA Троадек отметил, что Бюро не устанавливает юридическую ответственность виновных в крушении лайнера, которое стало крупнейшей авиакатастрофой за всю историю Air France.

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