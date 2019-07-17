Когда у Даниэль Рено похитили машину, она не только обратилась в полицию, но и решила действовать самостоятельно, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Автомобиль угнали от автозаправки, причём в нём находился ещё и кошелек жительницы Канзас-Сити (Миссури, США). Автовладелица решила не блокировать свою банковскую карту, и воровка (так как это оказалась женщина) клюнула на эту удочку и совершила несколько покупок, расплатившись чужой картой. Узнав адреса магазинов, где отоваривается её обидчица, Даниэль выследила и её саму, и свою машину. Открыв дверь запасным ключом, решительная женщина просто угнала обратно своё транспортное средство.

После этого Даниэль сообщила полицейским, что машину она вернула, так что им нужно только арестовать преступницу, что и было сделано. Угон собственного автомобиля Даниэль назвала очень волнующим приключением, наполненным адреналином. Однако, не обошлось и без огорчений - в несчастной машине валялись груды мусора и грязной одежды, там отвратительно пахло, так что теперь автовладелице даже не хочется на ней ездить.

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