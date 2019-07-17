Эскалаторы порой могут быть очень опасными, и очередной инцидент, произошедший в Нанкине (провинция Цзянсу, Китай), является ещё одним доказательством этого.

73-летний старичок по фамилии Ли только успел ступить на лестницу, едущую вверх, как потерял равновесие и начал валиться назад. За ним стояла некая Цзян, которая держала на руках пятимесячного малыша.

Ли упал так неудачно, что просто выбил ребёнка из рук матери. Родственницы Цзян, отчаянно попытавшиеся поймать ребёнка, тоже упали, так что на эскалаторе, который практически сразу остановили, несколько секунд творился самый ужасный хаос, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Сообщается, что пенсионер получил травму спины, мама мальчика несильно повредила ногу, а вот малыш оказался самым везучим из всех, отделавшись лишь царапиной на голове.

Поначалу семья Цзян хотела требовать от Ли компенсацию, но позже мать семейства передумала - она рада уже тому, что её любимый сын не особенно пострадал в таком шокирующем инциденте.

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