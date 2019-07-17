Судебные репрессии продолжают преследовать птицеводов-любителей во Франции, вслед за процессом петуха Мориса его сородич Коко был оштрафован на 500 евро за слишком частое кукареканье. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция France Info.

Жалобу на петуха и его владельца, проживающих в городе Марньи-ле-Компьень (департамент Уаза на севере страны), подала их соседка. Женщина, работающая стюардессой, утверждала, что громкие и частые крики птицы не дают ей как следует выспаться перед рейсом.

Местные полицейские и судьи, которые лично исследовали вокальные данные Коко, зафиксировали, что петух способен прокукарекать 23 раза за 26 минут.

Владелец птицы, который, помимо штрафа, потерял две тысячи евро на судебные издержки, не согласен с решением и намерен подать апелляцию.

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