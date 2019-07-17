Крупнейший город эпохи неолита нашли в Израиле - ВИДЕО
Сенсационная находка израильских археологов, возможно, заставит ученых полностью пересмотреть историю человечества, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Недалеко от Иерусалима раскопали один из крупнейших городов каменного века. И от одного взгляда на развалины специалисты буквально потеряли дар речи.
До сих пор считалось, что в эпоху неолита людей в этой местности вообще не было. А тут - процветающее поселение на три тысячи человек. Здесь были каменные дома, причем отделанные штукатуркой, и целая сеть улиц и переулков.
Среди руин нашли браслеты, ожерелья, наконечники стрел, топоры и ножи. Это открытие полностью переворачивает всё, что историки знали о древнем мире.
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