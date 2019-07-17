По меньшей мере девять человек погибли, 19 получили ранения в ходе столкновений между жителями одной из деревень на севере Индии, прошедших на почве земельного спора. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду агентство PTI.

По его данным, причиной столкновений послужили неурегулированные разногласия о принадлежности нескольких участков земли. Не сумев достичь договоренности и уладить конфликт мирным путём, старейшина деревни Сапахи вместе со своими сторонниками начал стрельбу по другим жителям селения. Завязалась потасовка, в которой приняли участие около 100 человек.

По информации правоохранительных органов, среди погибших - три женщины. Узнав о случившемся, правительство штата распорядилось направить в беспокойное селение усиленный наряд полиции. Сейчас ситуация в этом районе полностью контролируется властями, отмечают СМИ.

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