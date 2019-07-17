Два сертификата об установлении новых достижений для Книги рекордов России получил 6-летний Рахим Куриев из Чеченской Республики, который в студии ЧГТРК "Грозный" сумел показать новые рекорды в отжиманиях от пола, побив результат Ибрагима Льянова из Ингушетии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Достижения зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, который сообщил, что Куриев установил новые цифры в наибольшем количестве отжиманий от пола за два часа в мире среди мальчиков 6 лет: здесь результат - 4183 повторения. Второй рекорд установлен в номинации "Наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками 6 лет" - 4618 повторений.

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