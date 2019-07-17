https://news.day.az/world/1138909.html Россия и США обсудили возможность соглашения по ядерному оружию с Китаем
Россия и США обсудили возможность соглашения по ядерному оружию с Китаем
США обсудили с РФ возможные трехсторонние договоренности с КНР по ядерному оружию, сообщил госдепартамент США по итогам двусторонних переговоров с Россией по стратегической стабильности, состоявшихся в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Делегация США обсудила... концепцию президента (Дональда Трампа) о новом направлении в контроле над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем", - говорится в заявлении.
С американской стороны переговоры возглавлял первый замгоссекретаря Джон Салливан, с российской - замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре