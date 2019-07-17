ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК в районе Метина на севере Ирака. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении Министерства национальной обороны.

Согласно информации, в результате авиаударов были нейтрализованы семь террористов РПК. Также были уничтожены огневые точки и укрытия боевиков.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!