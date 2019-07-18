Решение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, решение Турции о покупке российских ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в [программе] F-35. F-35 не может сосуществовать с российской платформой по сбору разведывательной информации, которая будет использоваться для изучения его [истребителя] передовых возможностей", - говорится в документе.

В Белом доме напомнили, что Вашингтон предлагал Анкаре американские ЗРС Patriot.

При этом США продолжат сотрудничать с Турцией в военной сфере с учетом ограничений, связанных с покупкой Анкарой C-400.

"Наши отношения в военной сфере прочные, и мы будем продолжать широко сотрудничать с Турцией, учитывая ограничения, связанные с наличием системы С-400 в Турции", - говорится в документе.

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