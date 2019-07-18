По меньшей мере 38 человек пострадали в результате пожара, который возник на студии по производству аниме в городе Киото. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило агентство Kyodo.

При этом 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, возгорание произошло в результате поджога. На месте происшествия полиция задержала мужчину с канистрой, в которой был бензин или керосин. В настоящее время его допрашивают.

Судя по кадрам телеканала, трехэтажное здание, где находится офис компании Kyoto Animation, сильно обгорело. Тушение огня все еще продолжается. По сведениям очевидцев, пожару предшествовал звук, похожий на хлопок. Больше всего пострадали второй и третий этаж студии.

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