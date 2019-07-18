За последние два дня в столице выпала четверть месячной нормы осадков, что привело к подтоплениям в ряде низменных мест, передает Day.Az со ссылкой на "Известия".

Как говорят в Гидрометцентре России, за сутки в Москве выпало 20,5 миллиметров осадков, а накануне синоптики предупреждали, что до четверга в столице может выпасть и до половины месячной нормы. Подтопленным оказался, к примеру, очень длинный (до 150 метров) подземный переход у станции метро "Савеловская" и Савеловского вокзала на севере центральной части города. Он часто страдает от подтоплений, а теперь туда еще стекала вода с ближайшей стройплощадки. Сотрудникам экстренных служб удалось приостановили течь, сама станция работает в штатном режиме, - сообщает сайт радиостанции "Эхо Москвы".

Днем из-за подтопления было прервано движение и на участке Дмитровского шоссе при его пересечении с улицей Руставели на севере города. Под водой оказалась проезжая часть под Бутырским путепроводом, а в районе Коптево на пересечении улиц Коптевская и Новопетровская из-за затопления путей было приостановлено движение трамваев. В МЧС между тем предупреждают, что сильный ветер и грозы не уйдут из Москвы по меньшей мере до завтрашнего вечера.

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