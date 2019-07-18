Слон атаковал группу австралийских туристов, приехавших на сафари в ЮАР, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах запечатлено, как огромное животное преследует джип, в котором находятся около 10 пассажиров.

Водителю с трудом удается увести автомобиль от слона, решившего показать свою мощь, передает The Sun.

По предварительным данным, животное почувствовало угрозу для своего детеныша.

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