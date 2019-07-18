Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на территории провинции Хузестан на юго-западе Ирана, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки зафиксированы в 03.15 по местному времени. Эпицентр располагался в 33 километрах от города Ахваз, в 42 километрах от города Шадеган, в 54 километрах от города Хемидие.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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