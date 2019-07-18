https://news.day.az/world/1139023.html В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на территории провинции Хузестан на юго-западе Ирана, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Подземные толчки зафиксированы в 03.15 по местному времени. Эпицентр располагался в 33 километрах от города Ахваз, в 42 километрах от города Шадеган, в 54 километрах от города Хемидие.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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